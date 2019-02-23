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Galatasaray, Gomis'i mumla arıyor!

Fransız yıldızın gidişi sonrasında 4 Galatasaray forveti beklentileri karşılayamadı. Diagne, Eren, Mitroglou ve Sinan Gümüş ligde sadece 11 gol attı.



G.Saray Bafetimbi Gomis'i mumla arıyor... Fransız yıldız, Sarı- Kırmızılı forma altında attığı gollerle büyük bir iz bıraktı. Gomis, 34 Süper Lig maçında 29 gole imza attı. Attığı gollerle takımını şampiyonluğ taşıdı. Krallık tacını takarak ülkemizden ayrıldı.

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