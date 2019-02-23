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ara vermeden start aldı

Fenerbahçe ara vermeden start aldı
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenman salonda başladı. Daha sonra sahaya inen futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 21 yaş altı futbol takımıyla çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Çalışmalar bugün de devam edecek.

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