12 Dev Adam yüksek uçtu

2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha önceden garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda karşılaştığı Slovenya'yı 77-58 mağlup etti.
SON MAÇ İSPANYA İLE
Slovenya karşısında devreyi 34-26 önde kapatan Milliler, maçı 19 sayı farkla kazandı. 12 Dev Adam, gruptaki son maçında pazartesi günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
SON MAÇ İSPANYA İLE
Slovenya karşısında devreyi 34-26 önde kapatan Milliler, maçı 19 sayı farkla kazandı. 12 Dev Adam, gruptaki son maçında pazartesi günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.
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