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12 Dev Adam yüksek uçtu

Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyen Milliler, Slovenya’yı farklı mağlup etti

12 Dev Adam yüksek uçtu
2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha önceden garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda karşılaştığı Slovenya'yı 77-58 mağlup etti.

SON MAÇ İSPANYA İLE
Slovenya karşısında devreyi 34-26 önde kapatan Milliler, maçı 19 sayı farkla kazandı. 12 Dev Adam, gruptaki son maçında pazartesi günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.

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