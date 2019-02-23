12 Dev Adam yüksek uçtu Dünya Kupası’na gitmeyi garantileyen Milliler, Slovenya’yı farklı mağlup etti

2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha önceden garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda karşılaştığı Slovenya'yı 77-58 mağlup etti.



SON MAÇ İSPANYA İLE

Slovenya karşısında devreyi 34-26 önde kapatan Milliler, maçı 19 sayı farkla kazandı. 12 Dev Adam, gruptaki son maçında pazartesi günü deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.