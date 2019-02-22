Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Avrupa defterini de kapattı... Ligde şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan hatta kümede kalma savaşı veren, Türkiye Kupası'na erken veda eden Sarı-Lacivertliler dün de Avrupa Ligi'nde Zenit'e elendi. Kanarya evinde 1-0 yendiği Rus ekibine deplasmanda 3-1'le boyun eğdi. 4. dakikada Zenit öne geçti.
Ozdoev, Harun'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0. 37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun kafayla skoru 2-0 yaptı. 43. dakikada golü bulduk. Mehmet Topal ceza sahası dışından müthiş bir şutla bizi umutlandırdı: 2-1. 76. dakikada Mehmet Topal'ın büyük hatasında Azmoun skoru 3-1'e taşıdı. 90+1'de Slimani'nin şutunu son anda savunma önleyince Zenit turu geçen taraf oldu.
RUSYA'DA BUZ KESTİK!
Özellikle savunmada çok büyük hatalar yapan Fenerbahçe, Zenit'e elenmekten kurtulamadı. Fener, 76. dakikada yediği golle Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.
Ozdoev, Harun'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0. 37. dakikada Zenit farkı 2'ye çıkardı. Driussi'nin soldan ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Azmoun kafayla skoru 2-0 yaptı. 43. dakikada golü bulduk. Mehmet Topal ceza sahası dışından müthiş bir şutla bizi umutlandırdı: 2-1. 76. dakikada Mehmet Topal'ın büyük hatasında Azmoun skoru 3-1'e taşıdı. 90+1'de Slimani'nin şutunu son anda savunma önleyince Zenit turu geçen taraf oldu.
RUSYA'DA BUZ KESTİK!
Özellikle savunmada çok büyük hatalar yapan Fenerbahçe, Zenit'e elenmekten kurtulamadı. Fener, 76. dakikada yediği golle Avrupa Ligi'ne son 32 turunda veda etti.
kalan karakter 1000
Fenerbahçe bu kaleciyle,bu defansla hiç bir yere varamaz.Harun denen bu şahıstan kaleci değil, top toplayacısı bile olmaz. Bu yıl hangi maçı kurtardı be. Adam yokları oynuyor yokları. Defans,forvet dersen evlere şenlik. Lanet olsun size. Mahvettinz canım fenerimi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.