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moral arıyor

Ligde 2 haftadır kazanamayan Fırtına, bugün ’yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor. Kaptan Sosa galibiyet mesajı verdi.

Fırtına moral arıyor
Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, 'de 3 puana kilitlendi.

HOŞNUT DEĞİLİZ
Bordo-Mavililer'in kaptanı Jose Sosa, maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Son haftalardaki kötü sonuçlar herkesin olduğu gibi bizimde hoşumuza gitmiyor. Bu nedenle hocamız sürekli bize toparlanmamız gerektiğimiz konusunda ikazlarda bulundu. Bize düşen sahada bize aktarılanları yapmak ve bu bizim işimiz" diye konuştu. Karadeniz ekibi, rakibi Göztepe'yi ligde en son 17 yıl önce devirdi. Fırtına, deplasmanda 82 gündür kazanamıyor.



dün sabah idmanından sonra İzmir'e uçtu. Futbolcuların bir hayli keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

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