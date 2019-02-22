Kartal'ın yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe karşısında seriye devam edeceklerini söyledi. Ligin 2. yarısına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Kendi stadımız ve taraftarımız önünde bu maçı kazanmak için canımızı dişimize takacağız. 3 puan alarak galibiyet serisini 4'e çıkaracağız" dedi.
- Spor
- 22.02.2019
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Seriye devam etmemiz gerekiyor
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