Seriye devam etmemiz gerekiyor

Kartal'ın yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz, Fenerbahçe karşısında seriye devam edeceklerini söyledi. Ligin 2. yarısına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Siyah-Beyazlı oyuncu, "Kendi stadımız ve taraftarımız önünde bu maçı kazanmak için canımızı dişimize takacağız. 3 puan alarak galibiyet serisini 4'e çıkaracağız" dedi.