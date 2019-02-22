Bugünkü
Takvim

Fenerbahçe sonunu getiremedi

Fenerbahçe sonunu getiremedi
Zenit önünde 2-0'dan skoru 2-1'e getirmesine rağmen 3. gole engel olamayınca UEFA Avrupa Ligi'ne Son 32 Turu'nda veda etmek zorunda kaldı.




FENER'DEN PENALTI İSYANI
Maçın 13. dakikasında Eljif Elmas ceza alanında yerde kaldı. F.Bahçeli futbolcular yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulunurken İngiliz hakem devam dedi.

HASAN ALİ KALDIRIM SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım maçın 2.yarısında sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Hasan Ali'nin derbide oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonrası netleşecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe sonunu getiremedi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri