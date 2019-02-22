Fenerbahçe sonunu getiremedi

Zenit önünde 2-0'dan skoru 2-1'e getirmesine rağmen 3. gole engel olamayınca UEFA Avrupa Ligi'ne Son 32 Turu'nda veda etmek zorunda kaldı.13. dakikasındaceza alanında yerde kaldı.futbolcular yoğun bir şekildepenaltı itirazında bulunurkenİngiliz hakem devam dedi.sol bek oyuncusumaçın 2.yarısında sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.'nin derbide oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonrası netleşecek.