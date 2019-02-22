Fenerbahçe sonunu getiremedi

Zenit önünde 2-0'dan skoru 2-1'e getirmesine rağmen 3. gole engel olamayınca UEFA Avrupa Ligi'ne Son 32 Turu'nda veda etmek zorunda kaldı.
FENER'DEN PENALTI İSYANI
Maçın 13. dakikasında Eljif Elmas ceza alanında yerde kaldı. F.Bahçeli futbolcular yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulunurken İngiliz hakem devam dedi.
HASAN ALİ KALDIRIM SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım maçın 2.yarısında sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Hasan Ali'nin derbide oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonrası netleşecek.
FENER'DEN PENALTI İSYANI
Maçın 13. dakikasında Eljif Elmas ceza alanında yerde kaldı. F.Bahçeli futbolcular yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulunurken İngiliz hakem devam dedi.
HASAN ALİ KALDIRIM SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım maçın 2.yarısında sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. Hasan Ali'nin derbide oynayıp oynamayacağı çekilecek MR sonrası netleşecek.
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