Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçı 2-1 kaybetmiştik. Rövanşta çok iyi mücadele ettik ama bu tur için yetmedi" dedi.
ÜRETKEN OLMALIYDIK
Terim, "Özellikle hücumda istediklerimizi yapamadık. Daha üretken olbilsek, Türkiye'ye mutlu dönebilirdik" ifadelerini kullandı.
ÜRETKEN OLMALIYDIK
Terim, "Özellikle hücumda istediklerimizi yapamadık. Daha üretken olbilsek, Türkiye'ye mutlu dönebilirdik" ifadelerini kullandı.
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