maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçı 2-1 kaybetmiştik. Rövanşta çok iyi mücadele ettik ama bu tur için yetmedi" dedi., "Özellikle hücumda istediklerimizi yapamadık.mutlu dönebilirdik" ifadelerini kullandı.