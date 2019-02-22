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: İyi mücadele ettik ama tura yetmedi

, “İlk maça göre daha iyi mücadele ettik. Hücumda iyi değildik” diye konuştu...

İyi mücadele ettik ama tura yetmedi
Galatasaray Fatih Terim, Benfica maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk maçı 2-1 kaybetmiştik. Rövanşta çok iyi mücadele ettik ama bu tur için yetmedi" dedi.

ÜRETKEN OLMALIYDIK
Terim, "Özellikle hücumda istediklerimizi yapamadık. Daha üretken olbilsek, Türkiye'ye mutlu dönebilirdik" ifadelerini kullandı.

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