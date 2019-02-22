Cimbom'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, rakip ceza sahası içinde adeta kayboldu. İlk 80 dakikada Benfica ceza alanında topla buluşamayan tecrübeli golcü, ikili mücadelelerde istekli gözükse de gol yollarında sönük kaldı. Diagne'nin G.Saray formasıyla 4 maçta 1 golü bulunuyor.
- Spor
- 22.02.2019
- Gazete
Diagne kayboldu!
Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız golcü, dün gece yokları oynadı
- Basketbol Milli Takımımızın Dünya Kupası programı açıklandı!
- TFF'de başkan adayları belli oldu!
- G.Saray'da ilk ayrılık! Bu sözlerle duyurdu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.