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Diagne kayboldu!

’ın devre arasında kadrosuna kattığı yıldız golcü, dün gece yokları oynadı

Diagne kayboldu!
Cimbom'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, rakip ceza sahası içinde adeta kayboldu. İlk 80 dakikada Benfica ceza alanında topla buluşamayan tecrübeli golcü, ikili mücadelelerde istekli gözükse de gol yollarında sönük kaldı. Diagne'nin G.Saray formasıyla 4 maçta 1 golü bulunuyor.

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