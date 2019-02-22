Ahmet Kavalcı takıma özel yemek verdi

Beşiktaş Asbaşkanı ve Transfer Komitesi Başkanı Ahmet Kavalcı, takıma ve teknik heyete yemek verdi. Yemeğe Vodafone Park'tan Sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı da katıldı. Sıcak bir ortamda geçen ve Japon mutfağından lezzetlerin yer aldığı yemekte futbolcular keyifli dakikalar geçirdi.
- Spor
- 22.02.2019
- Gazete
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