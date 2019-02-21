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derbi öncesi uyardı: Fener her zaman Fener’dir

, futbolcularına F.Bahçe’nin bu sezonki kötü durumunun bir ölçü olamayacağını söyledi. , “Fener her zaman Fener’dir. Nasıl olsa kazanırız havasında çıkarsak bunun bedelini ağır ödyeebiliriz” diye konuştu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile yapılacak maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca bu hafta çok zorlu bir derbiye çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin puan cetvelindeki yeri sizi asla aldatmasın. Hiç kimse nasıl olsa yeneriz havasında olmasın" diye konuştu.

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