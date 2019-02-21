Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile yapılacak maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca bu hafta çok zorlu bir derbiye çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin puan cetvelindeki yeri sizi asla aldatmasın. Hiç kimse nasıl olsa yeneriz havasında olmasın" diye konuştu.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
Şenol Güneş derbi öncesi uyardı: Fener her zaman Fener’dir
Beşiktaş Teknik Direktörü, futbolcularına F.Bahçe’nin bu sezonki kötü durumunun bir ölçü olamayacağını söyledi. Şenol Güneş, “Fener her zaman Fener’dir. Nasıl olsa kazanırız havasında çıkarsak bunun bedelini ağır ödyeebiliriz” diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile yapılacak maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca bu hafta çok zorlu bir derbiye çıkacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin puan cetvelindeki yeri sizi asla aldatmasın. Hiç kimse nasıl olsa yeneriz havasında olmasın" diye konuştu.
- Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
- Çoğu kimse bu gerçeği bilmiyor! Futbol dünyasından o isim akrabası çıktı
- Beşiktaş'tan 3 puanlı kapanış!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.