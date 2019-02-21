Teknik Direktörüile yapılacak maç öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca bu hafta çok zorlu bir derbiye çıkacaklarını söyleyerek, "'nin puan cetvelindeki yeri sizi asla aldatmasın. Hiç kimse nasıl olsa yeneriz havasında olmasın" diye konuştu.