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Sakatlardan iyi haber

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Sakatlardan iyi haber
Kartal'da Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde hasta ve sakat olan 2 oyuncudan iyi haber geldi. Burak Yılmaz'ın antrenmanlarda yüksek tempoda çalışmasından dolayı oluşan ağrılarından dolayı tedbir amaçlı düz koşu yaptığı ancak Fenerbahçe maçında oynayabileceği öğrenildi. Gözünün korneasında cizik olduğu ve mikrop kaptığı öğrenilen Oğuzhan Özyakup'un da iyiye gittiği ve derbi maçta forma giyebileceği belirtildi.

14'LÜK YILDIZI TRANSFER ETTİLER
Beşiktaş, Amed'in altyapısında oynayan ve kendi kategorisinde son 2 yıldır gol kralı olan 14 yaşındaki Muhammed Eren'i transfer etti. Bu oyuncu Beşiktaş'ın altyapı takımına transfer oldu.



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