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Kupada rövanş programı açıklandı

Çeyrek finalde Hatay-G.Saray maçı 27 Şubat Çarşamba oynanacak.

Kupada rövanş programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının programı dün açıklandı. 26 Şubat'ta TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20.00'de start alacak. İlk maç golsüz sonuçlanmıştı. Galatasaray ise, 27 Şubat'ta saat 14.00'de Hatay'a konuk olacak. Cimbom ilk maçı 2-0 kazanmıştı. Aynı gün saat 20.00'de Göztepe ile Yeni Malatyaspor kapışacak. Malatya ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etmişti. 28 Şubat perşembe günü ise saat 20.00'de Kasımpaşa, Akhisarspor'u ağırlayacak. Akigolar ilk maçta rakibine 3-1'lik üstünlük kurmuştu.

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