İngiliz hakem kafa karıştırıyor Zenit-F.Bahçe maçını yönetecek olan Michael Oliver, Sarı-Lacivertliler’i tedirgin ediyor.

Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi Michael Oliver, geçen sezon R.Madrid-Jevuntus maçının 90. dakiasında Real lehine verdiği penaltı ile uzun süre gündeme oturmuştu. Oliver'ın yönettiği maçlarda Türk takımları sadece 1 kez kazandı. Beşiktaş, Olympiakos'u 4-1 yenmiş ama Beşiktaş 50 dakika 10 kişi oynamıştı.