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İngiliz hakem kafa karıştırıyor

Zenit-F.Bahçe maçını yönetecek olan Michael Oliver, Sarı-Lacivertliler’i tedirgin ediyor.

İngiliz hakem kafa karıştırıyor
Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi Michael Oliver, geçen sezon R.Madrid-Jevuntus maçının 90. dakiasında Real lehine verdiği penaltı ile uzun süre gündeme oturmuştu. Oliver'ın yönettiği maçlarda Türk takımları sadece 1 kez kazandı. Beşiktaş, Olympiakos'u 4-1 yenmiş ama Beşiktaş 50 dakika 10 kişi oynamıştı.

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