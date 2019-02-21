İngiliz hakem kafa karıştırıyor

Zenit-Fenerbahçe maçının hakemi Michael Oliver, geçen sezon R.Madrid-Jevuntus maçının 90. dakiasında Real lehine verdiği penaltı ile uzun süre gündeme oturmuştu. Oliver'ın yönettiği maçlarda Türk takımları sadece 1 kez kazandı. Beşiktaş, Olympiakos'u 4-1 yenmiş ama Beşiktaş 50 dakika 10 kişi oynamıştı.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
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