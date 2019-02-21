Haydi Fener bir daha Sarı-Lacivertliler, Kadıköy’de 1-0 yendiği Rus takımına konuk olacak. Kritik mücadele saat 20.55’te başlayacak.

Süper Lig'de çok zor günler geçiren ancak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe bu akşam Rusya'da tur için sahaya çıkacak... Sarı- Lacivertliler son 32 turu rövanş maçında, Kadıköy'de 1-0 yendiği Zenit'e konuk olacak. 20.55'te başlayacak maçı Fransız Buquet yönetecek. Fener'de ismi listede olmayan Serdar, Dirar, Zajc, M.Ekici ve Soldado'nun dışında sakatlığı bulunan Valbuena ve cezalı Isla yok.



RUSYA'DA GÜLEMİYORUZ

Rusya'da daha önce 4 maça çıkan Fenerbahçe hiç galip gelemezken ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kanarya bu sezon deplasmanda 17 maçın 2'sini kazanabildi.