G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam Benfica maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tur için risk alacaklarını söyleyen Terim "Rakip ilk maçta aldığı galibiyetle ve seyirci avantajı ile favori. Ancak biz de sahaya 'kaybedecek bir şeyimiz yok' anlayışı ile çıkacağız. Kaybedersek de rakibi tebrik ederiz" dedi.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
Fatih Terim tur için risk alacaklarını ifade etti
“Benfica ilk maçta aldığı galibiyetle ve seyirci avantajı ile favori. Ancak biz de sahaya ‘kaybedecek bir şeyimiz yok’ anlayışı ile çıkacağız...”
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam Benfica maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tur için risk alacaklarını söyleyen Terim "Rakip ilk maçta aldığı galibiyetle ve seyirci avantajı ile favori. Ancak biz de sahaya 'kaybedecek bir şeyimiz yok' anlayışı ile çıkacağız. Kaybedersek de rakibi tebrik ederiz" dedi.
- G.Saray'dan Beşiktaş'a büyük çalım
- Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
- Beşiktaş'tan Güneş'e teşekkür
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.