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tur için risk alacaklarını ifade etti

ilk maçta aldığı galibiyetle ve seyirci avantajı ile favori. Ancak biz de sahaya ‘kaybedecek bir şeyimiz yok’ anlayışı ile çıkacağız...”



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam Benfica maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tur için risk alacaklarını söyleyen Terim "Rakip ilk maçta aldığı galibiyetle ve seyirci avantajı ile favori. Ancak biz de sahaya 'kaybedecek bir şeyimiz yok' anlayışı ile çıkacağız. Kaybedersek de rakibi tebrik ederiz" dedi.

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