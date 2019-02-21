Teknik Direktörüdün akşammaçı öncesi basın toplantısında konuştu. Tur için risk alacaklarını söyleyen"Rakip ilk maçta aldığı galibiyetle ve seyirci avantajı ile favori. Ancak biz de sahayaanlayışı ile çıkacağız. Kaybedersek de rakibi tebrik ederiz" dedi.