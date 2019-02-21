Artık gücünüzü gösterin

maçı öncesi takımını motive etti.hoca alınan kötü sonuçlarınkendilerine yakışmadığınısöyleyerek, "Bunun hep birlikteüstesinden gelmeliyiz'. Mücadeleetmemiz gerekiyor. Bizim oyun anlayışımızve kimliğimiz bu. Ama budurumun hep birlikte üstesindengeleceğiz" ifadesini kullandı. Taraftarlarınve yönetimin kendileri içinbüyük güç olduğunu belirten Karaman,"Trabzonspor'un formasınıgiyen her oyuncu basithatalar yapmaması gerektiğinibilir. Artık gerçekgücünüzü sahayayansıtın. Çıkışa geçmeliyiz"diye konuştu.