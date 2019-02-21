Artık gücünüzü gösterin

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Göztepe maçı öncesi takımını motive etti. Bordo-Mavili hoca alınan kötü sonuçların kendilerine yakışmadığını söyleyerek, "Bunun hep birlikte üstesinden gelmeliyiz'. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim oyun anlayışımız ve kimliğimiz bu. Ama bu durumun hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı. Taraftarların ve yönetimin kendileri için büyük güç olduğunu belirten Karaman, "Trabzonspor'un formasını giyen her oyuncu basit hatalar yapmaması gerektiğini bilir. Artık gerçek gücünüzü sahaya yansıtın. Çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
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