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Artık gücünüzü gösterin

oyuncularına alınan kötü sonuçların kendilerine yakışmadığını söyleyerek, “Artık gücünüzü gösterin” dedi.

Artık gücünüzü gösterin
Ünal Karaman Göztepe maçı öncesi takımını motive etti. Bordo-Mavili hoca alınan kötü sonuçların kendilerine yakışmadığını söyleyerek, "Bunun hep birlikte üstesinden gelmeliyiz'. Mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim oyun anlayışımız ve kimliğimiz bu. Ama bu durumun hep birlikte üstesinden geleceğiz" ifadesini kullandı. Taraftarların ve yönetimin kendileri için büyük güç olduğunu belirten Karaman, "Trabzonspor'un formasını giyen her oyuncu basit hatalar yapmaması gerektiğini bilir. Artık gerçek gücünüzü sahaya yansıtın. Çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu.

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