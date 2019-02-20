Türk futbolunun acı kaybı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski yıldızlarından Abdullah Çevrim vefat etti... Sarı- Lacivertliler'in Balkan Şampiyonu olan kadrosunda yer alan Çevrim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fethiye Yeni Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.