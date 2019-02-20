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'da Novak şoku!

Çek futbolcu sakatlık sonrası çıktığı ilk idmanda yeniden sakatlandı.

Novak yine şok etti!
SOL ayak parmağındaki çatlak nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen Filip Novak dünkü antrenmana çıktı. Ancak çek sol bek çift kale maçta Rodallega'nın darbesiyle yeniden sakatlandı. Diğer sol bek Luis Ibanez'in de sakatlık geçirmesi moralleri çok bozdu.

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