Bugünkü
Takvim

için şok rapor

’de 3 ay resmi maç oynamadan ’ye gelen ’in yüzde yüz hazır hale gelmesi için 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

Moses için şok rapor
Performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi olan 'ın şu ana kadar 90 dakika oynamamış olması kafaları karıştırıyor. İddialara göre sağlık kurulu Nijeryalı yıldızın 60 dakikadan fazla oynaması halinde sakatlık riski olduğunu teknik heyete bildirdi. Bunun nedeni ise Moses'in 'de 3 ay maça çıkmadan Fener'e gelmesi ve fiziki açıdan iyi henüz iyi durumda olmaması. 'ın maçında mecburen 82 dakika sahada tuttuğu Nijeryalı yıldızın fiziki açıdan çok zorlandığı gözlenmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMoses için şok rapor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri