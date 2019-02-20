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görev dağılımını yaptı

Merkez Hakem Kurulu görev dağılımını yaptı
Sabri Çelik başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı belli oldu. Atamalar şöyle: Başkan: , Başkan Vekili: , Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu, Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen, Futsal, Plaj ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu.

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