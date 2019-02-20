İspanyol gazeteleri, Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın başına Guti'nin geçeceğini yazdı. Gazeteler, "Guti için bir şans daha doğdu. Şenol Güneş'le birlikte stajını da yaptı" ifadesini kullandı.
- Spor
- 20.02.2019
- Gazete
İspanyol gazeteleri Guti’yi duyurdu
İspanyol gazeteleri Güneş’ten sonra Guti Hernandez’in Beşiktaş’ın başına geçeceğini öne sürdü.
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