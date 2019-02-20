İspanyol gazeteleri Guti’yi duyurdu

İspanyol gazeteleri, Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın başına Guti'nin geçeceğini yazdı. Gazeteler, "Guti için bir şans daha doğdu. Şenol Güneş'le birlikte stajını da yaptı" ifadesini kullandı.