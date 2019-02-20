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İspanyol gazeteleri Guti’yi duyurdu

İspanyol gazeteleri Güneş’ten sonra Guti Hernandez’in ’ın başına geçeceğini öne sürdü.

İspanyol gazeteleri Guti’yi duyurdu
İspanyol gazeteleri, Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra Beşiktaş'ın başına Guti'nin geçeceğini yazdı. Gazeteler, "Guti için bir şans daha doğdu. Şenol Güneş'le birlikte stajını da yaptı" ifadesini kullandı.

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