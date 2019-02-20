Fenerbahçe'yi Rusya'da -12 derecelik bir hava bekliyor Karşılaşma saatinde St.Petersburg’da havanın eksi 12 derece olacağı tahmin ediliyor... Ancak kar yağışı beklenmemesi bir nebze olsun yüzleri güldürüyor.

Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği Zenit önünde yarın deplasmana çıkacak olan Fenerbahçe'yi rakip kadar hava şartları da zorlayacak.



ÖZEL EKİPMAN OLACAK

Karşılaşma saatinde St. Petersburg'da hava sıcaklığının eksi 12 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin soğuktan koruyucu bir ekipmanla maçta mücadele edeceği öğrenildi. Ancak karşılaşma günü St.Petersburg'da kar yağışının beklenmemesi yüzleri bir nebze de olsun güldürüyor.



ZEMİN ISITMALI

Stadın zeminin ısıtmalı olmasından dolayı kar yağsa bile futbolun bundan etkilenmeyeceği de gelen bilgiler arasında.



FENER-ZENİT MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile yarın oynayacağı rövanş karşılaşmasında, İngiliz hakem Michael Oliver görev yapacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.