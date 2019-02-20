Beşiktaş Kulübü, Dorak Tour ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmadan sonra A'dan Z'ye açıklamalarda bulunan Orman, Galatasaray ile yapacakları maçı Japonlar'ın izlemesi için gündüz oynanmasını istediklerini söyledi. Fikret Orman bunun için TFF'ye sözlü başvuruda bulunduklarını ifade etti.
- Spor
- 20.02.2019
- Gazete
Beşiktaş, G.Saray maçının gündüz oynanması için TFF'ye başvurdu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 31. haftadaki G.Saray-Beşiktaş maçının gündüz oynanmasını istediklerini ifade etti. Fikret Orman, TFF'ye sözlü başvuruda bulunduklarını vurgulayarak, "Yazılı da olacak. Karar artık TFF'nin" dedi.
Beşiktaş Kulübü, Dorak Tour ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmadan sonra A'dan Z'ye açıklamalarda bulunan Orman, Galatasaray ile yapacakları maçı Japonlar'ın izlemesi için gündüz oynanmasını istediklerini söyledi. Fikret Orman bunun için TFF'ye sözlü başvuruda bulunduklarını ifade etti.
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