15 Mart’a kadar çözmeliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği ile (TBB) Türk kulüplerinin mali yapısını daha güçlü hale getirmek için yapılan anlaşmayla ilgili dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir zirve gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray'ın dışındaki bütün Spor Toto Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.
SIKINTI OLMAMALI
Toplantının içeriğiyle ilgili konuşan Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkavekili Erol Bedir, "Lisanslama çalışmaları TFF'de 15 Mart'ta başlayacak. Bizim bu tarihe kadar finansal olarak konularımızı halletmemiz lazım. Futbol ailesinin borçlarının ödenmesi, UEFA kriterlerine göre sıkıntı olmaması lazım. Maliye Bakanı'mızla rande- vumuzdan sonra daha geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.
MHK İLE TOPLANACAĞIZ
Erol Bedir, yeni göreve gelen Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile de Kulüpler Birliği olarak bir araya geleceklerini ve bazı konuları masaya yatıracaklarını ifade etti.
SIKINTI OLMAMALI
Toplantının içeriğiyle ilgili konuşan Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkavekili Erol Bedir, "Lisanslama çalışmaları TFF'de 15 Mart'ta başlayacak. Bizim bu tarihe kadar finansal olarak konularımızı halletmemiz lazım. Futbol ailesinin borçlarının ödenmesi, UEFA kriterlerine göre sıkıntı olmaması lazım. Maliye Bakanı'mızla rande- vumuzdan sonra daha geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.
MHK İLE TOPLANACAĞIZ
Erol Bedir, yeni göreve gelen Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile de Kulüpler Birliği olarak bir araya geleceklerini ve bazı konuları masaya yatıracaklarını ifade etti.
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