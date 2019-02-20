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’a kadar çözmeliyiz

kulüpleri, ların yapılandırılmasını içeren tarih pi rojeyle ilgili dün ’da bir araya geldi. Toplantı sonarsı konuşan Başkanvekili , “’de lisanslama işlme leri ’ta başlayacak. Bu tarihe kadar finansal işleri çzömeliyiz” dedi

15 Mart’a kadar çözmeliyiz
(TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği ile (TBB) Türk kulüplerinin mali yapısını daha güçlü hale getirmek için yapılan anlaşmayla ilgili dün TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir zirve gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray'ın dışındaki bütün Spor Toto Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

SIKINTI OLMAMALI
Toplantının içeriğiyle ilgili konuşan Başkanı ve Başkavekili , "Lisanslama çalışmaları 'de 'ta başlayacak. Bizim bu tarihe kadar finansal olarak konularımızı halletmemiz lazım. Futbol ailesinin larının ödenmesi, kriterlerine göre sıkıntı olmaması lazım. Maliye Bakanı'mızla rande- vumuzdan sonra daha geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız" dedi.

MHK İLE TOPLANACAĞIZ
Erol Bedir, yeni göreve gelen Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile de Kulüpler Birliği olarak bir araya geleceklerini ve bazı konuları masaya yatıracaklarını ifade etti.

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