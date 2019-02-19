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Yıldırım bir adım önde!

Derbiyi Bülent Yıldırım’ın yönetmesi bekleniyor

Yıldırım bir adım önde!
Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta verecek. MHK'nın kritik Beşiktaş- Fenerbahçe maçına kimi atayacağı merak konusu.

PLASE KALKAVAN
Kulislerde konuşulanlara göre Bülent Yıldırım şu anda bir adım öne çıkmış durumda. Plase ise Mete Kalkavan olarak gösteriliyor.

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