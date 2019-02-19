Yıldırım bir adım önde! Derbiyi Bülent Yıldırım’ın yönetmesi bekleniyor

Kısa süre önce göreve gelen Sabri Çelik ve yeni MHK ilk ciddi sınavını bu hafta verecek. MHK'nın kritik Beşiktaş- Fenerbahçe maçına kimi atayacağı merak konusu.



PLASE KALKAVAN

Kulislerde konuşulanlara göre Bülent Yıldırım şu anda bir adım öne çıkmış durumda. Plase ise Mete Kalkavan olarak gösteriliyor.