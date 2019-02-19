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'da 'nin alternatifi bulunamadı

Bordo-Mavililer aşil tendonu nedeniyle ameliyat olan ’nin alternatifini bulamadı. Takımda defansif orta saha yükünü çekecek bir oyuncu çıkmadı.

Onazi’siz olmuyor

Trabzonspor ligin ikinci yarısında büyük düşüş yaşıyor. Sakat oyuncuların çokluğu kadro derinliğini azaltırken özellikle 'nin sakatlığı takımın başına çorap öldü. Onazi dışında Sosa, Toure, Pereira, Novak ve Uğurcan'ın yokluğunda takımın iskeleti tamamen değişti.

5 GOL ATTILAR 10 GOL YEDİLER
'un en ciddi sorunu ise kanat oyuncularının beklenen katkıyı yapamaması oldu. Onazi'nin yokluğunda takım ancak 5 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Onazi'siz takım düşüş yaşadı



OYUN PLANLARINI ÇOK ETKİLEDİ
Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve sezonu kapatmak zorunda kalan Onazi'nin yokluğu 'ın oyun planlarını da etkiledi. Karaman Onazi'siz bir oyun kurgusu yapmak zorunda kaldı.



YERİ BİR TÜRLÜ DOLDURULAMADI
Nijeryalı futbolcunun yokluğu bir türlü doldurulamadı. Bu da Trabzonspor'a olumsuz olarak yansıdı. Onazi ise bu durumun en çok kendisini üzdüğünü söyleyerek, "Sakatlık benim için bir işkence oldu" dedi.

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