Quaresma için top Güneş’te

Beşiktaş, Fenerbahçe maçına odaklanırken Teknik Direktör Şenol Güneş'in Quaresma'yı derbide ilk 11'de oynatmak istediği öğrenildi. Fenerbahçe maçlarında Portekizli futbolcunun gösterdiği performansa güvenen Şenol Güneş'in yine de kararsız olduğu belirlendi. Güneş'in Portekizli yıldızla bir görüşme yaparak derbi öncesi uyarılarda bulunacağı ve özellikle agresif davranmaması konusunda uyaracağı gelen bilgiler arasında.