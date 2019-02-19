Kuzey Amerika'ya özgü motor sporu olan NASCAR'ın Florida eyaletindeki yarışı, yürekleri ağza getirdi. Beytona pistinde 21 pilotun katıldığı yarışmada, Paul Menard, yanındaki araca bindirdi. O dakikadan sonra tüm araçlar birbirine girdi. Bazıları önündeki araçların üzerinden uçtu. Bazıları alev aldı. İzleyiciler, dehşet anları yaşadı.
Dünyanın en önemli yarışlarından olan NASCAR'da pistin altı üstüne geldi.
40'ıncı turundaki kaza nedeniyle yarışa 40 dakika ara verildi. Araçlar değiştirildi, pilotlar yarışa devam etti. Tüm turların sonunda bitiş çizgisini ilk Denny Hamlin geçti. Birincilik kürsüsüne çıktı. Kaza sonrası açıklama yapan Menard, "Kazaya ben sebebiyet verdim, hatamı kabul ediyorum" diye konuştu.
NASCAR, Bill France tarafından 1948'de kuruldu. Kendi içinde üç büyük yarış serisine sahip olan NASCAR'a ABD'de ilgi çok büyük.
Dünyanın en önemli yarışlarından olan NASCAR'da pistin altı üstüne geldi.
40'ıncı turundaki kaza nedeniyle yarışa 40 dakika ara verildi. Araçlar değiştirildi, pilotlar yarışa devam etti. Tüm turların sonunda bitiş çizgisini ilk Denny Hamlin geçti. Birincilik kürsüsüne çıktı. Kaza sonrası açıklama yapan Menard, "Kazaya ben sebebiyet verdim, hatamı kabul ediyorum" diye konuştu.
NASCAR, Bill France tarafından 1948'de kuruldu. Kendi içinde üç büyük yarış serisine sahip olan NASCAR'a ABD'de ilgi çok büyük.
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