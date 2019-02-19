Mesut Özil, Kolasinac’ı Diriliş setinde ağırladı

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Diriliş Ertuğrul dizisine olan hayranlığıyla biliniyor. Eşiyle birlikte dizi setini ziyaret eden yıldız futbolcu burada eşi Amine ile birlikte fotoğraf paylaşımında bulunmuştu. Mesut Özil, dün de instagram'dan takım arkadaşı Sead Kolasinac ile olan fotoğrafını paylaştı.