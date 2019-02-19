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Kartal'ı orta sahası sırtlıyor

Kartal ligin 2’nci yarısına fırtına gibi başlarken orta sahada yer alan futbolcular resmi maçlarda gol açısından yüzde 44,6’lık destek sağladı. Lens, Ljiac, Oğuzhan, Quaresma, Dorukhan, Atiba, Kagawa ve takımdan ayrılan Babel ile Tolgya da gollere katkı yaptı.

Kartal'ı orta sahası sırtlıyor
Beşiktaş ligde şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu başarıda özellikle orta sahada yer alan oyuncuların payı büyük oldu. Sezona Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleyle başlayan Siyah-Beyazlı takım 34 resmi karşılaşmada fileleri 65 kez havalandırdı. Bu maçlarda görev alan 9 isim gol yollarında takıma önemli katkı yaptı. Orta saha oyuncuları arasında Lens attığı 5 golle ilk sırada yer almayı başardı.



SANTRFORLAR 23 GOL KAYDETTİ
Beşiktaş'ta Lens'in dışında Oğuzhan, Quaresma ve Dorukhan 3'er, Adem Ljajic 4, Atiba ve Kagawa da 2'şer kez gol sevinci yaşamayı başardı. Beşiktaş orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılan Babel (6) ve Tolgay (1) kaydetti. Beşiktaş'ta santrforlar 23 savunma oyuncuları ise 10 kez fileleri havalandırdı.

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