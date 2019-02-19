Kartal'ı orta sahası sırtlıyor

ligde şampiyonluk umutlarını artırdı. Bu başarıda özellikle orta sahada yer alan oyuncuların payı büyük oldu. Sezona'in yanı sıra'ndeki mücadeleyle başlayantakım 34 resmi karşılaşmada fileleri 65 kez havalandırdı. Bu maçlarda görev alan 9 isim gol yollarında takıma önemli katkı yaptı. Orta saha oyuncuları arasındaattığı 5 golle ilk sırada yer almayı başardı.Lens'in dışında'er, Aveda 2'şer kez gol sevinci yaşamayı başardı.orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılanve Tolgay (1) kaydetti. Beşiktaş'ta santrforlar 23 savunma oyuncuları ise 10 kez fileleri havalandırdı.