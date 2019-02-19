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'da 124 milyon liralık Diagne paniği

’dan 10 milyon bedelle edilen ve 4.5 yıllık maaşı 10,65 milyon Euro olan Diagne taraftarını tedirgin etmeye başladı...Kasımpaşa'da maç başına 10.3 kez ceza sahasında topla buluşan Senegalli golcünün 'daki ortalamasının 2'de kalması ise şaşırttı.




G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı. G.Saray taraftarında, Diagne transferi sonrasında büyük bir beklenti oluşmuştu. Gol patlaması olacağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

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