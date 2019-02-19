Galatasaray ara vermedi

G.Saray Benfica maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fatih Terim yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo'nun günü istirahatle geçirdiği belirtildi.
G.Saray Benfica maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fatih Terim yönetimindeki idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yüksek ateş şikayeti nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Yuto Nagatomo'nun günü istirahatle geçirdiği belirtildi.
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