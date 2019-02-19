Beşiktaş Kulübü ve Kabataş Vakfı tarafından hayata geçirilen BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Başkan Fikret Orman, "Dünya çapında bir akademi yapmak istiyorum. Akademiye büyük yatırım yapacağız" diye konuştu.
- Spor
- 19.02.2019
- Gazete
Fikret Orman: Akademi yapmak istiyorum
Fikret Orman, “Dünya çapında bir akademi yapmak istiyorum” dedi.
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