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: Akademi yapmak istiyorum

, “Dünya çapında bir akademi yapmak istiyorum” dedi.

Akademi yapmak istiyorum
Beşiktaş Kulübü ve Kabataş Vakfı tarafından hayata geçirilen BJK-Kabataş Vakfı Okulları'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Başkan , "Dünya çapında bir akademi yapmak istiyorum. Akademiye büyük yatırım yapacağız" diye konuştu.

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