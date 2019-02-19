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Fener 13 puan alır mı?

’in son 10 sezonu mercek altına alındığında ortalama kümede kalma puanı 36.7 oldu... Şu anda 24 puanda bulunan ’nin bu hesaba göre ligden düşmemesi için 13 puan daha alması gerekiyor.

Fener 13 puan alır mı?
22 hafta sonunda 24 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe artık ciddi ciddi ligde kalma hesapları yapmaya başladı... Süper Lig'de son 10 sezon mercek altına alındığında, ortalama kümede kalma puanının 36.7 olduğu görülüyor. Şu anda 24 puanı olan Fenerbahçe'nin bu hesaba göre hedefe ulaşması için 13 puan daha alması bekleniyor. Ancak zorlu fikstür herkeste endişe yaratıyor.

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