Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında geriye düştüğü maçı farklı kazanan Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Terim, Feghouli'nin hat-trick'i hatırlatıldığında "İnşallah Diagne de hat trick yapar. Mitroglou da" dedi.
YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR
Terim şu ifadeleri kullandı: "3 günde bir maç oynamak kolay değil. Sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum,hiç kolay değil. Yüreklerini ortaya koyuyorlar."
PAS YÜZDESİ BENİ MUTLU ETTİ
"Ne kadar kadro geniş olursa olsun, ki bizimki yeni yeni genişliyor, özveriye ihtiyaç var. 666 pas yapmışız, 597'si isabetli olmuş. Bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı. Selçuk 11 km. koşmuş. Bunlar güzel şeyler."
KIRMIZI GÖRMESİN DİYE ALDIM!
"Diagne'nin yerine Mitroglou'yu alacaktım ama Belhanda'nın kırmızı kart görmemesi için bu değişikliği yaptık. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Emre'nin ayağına kramp girdi. Ama çok memnunum kendisinden."
TARTIŞMA VAR
G.Saray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki pozisyonda hakem kararları tartışma yarattı. 9. dakikada Diagne'nin kolunun Ben Yousef'e çarptığı pozisyonda Kasımpaşalılar kırmızı kart bekledi, hakem "devam" dedi. 42'de ise Ben Youssef'le girdiği mücadelede yerde kalan Diagne penaltı bekledi. Hakem bu pozisyonda da VAR'a gitmedi ve devam kararı verdi.
EMRE SAKATLANDI!
Galatasaray'da ilk kez dün Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma şansı bulan Emre Taşdemir, maçın ikinci yarısında sakatlandı. Genç sol bek yerini 60. dakikada Ömer'e bıraktı. Emre'nin sağlık durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak.
YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDULAR
Terim şu ifadeleri kullandı: "3 günde bir maç oynamak kolay değil. Sadece fizik olarak değil mental olarak da iyi yönetmek gerekiyor. Oyuncularımı kutluyorum,hiç kolay değil. Yüreklerini ortaya koyuyorlar."
PAS YÜZDESİ BENİ MUTLU ETTİ
"Ne kadar kadro geniş olursa olsun, ki bizimki yeni yeni genişliyor, özveriye ihtiyaç var. 666 pas yapmışız, 597'si isabetli olmuş. Bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı. Selçuk 11 km. koşmuş. Bunlar güzel şeyler."
KIRMIZI GÖRMESİN DİYE ALDIM!
"Diagne'nin yerine Mitroglou'yu alacaktım ama Belhanda'nın kırmızı kart görmemesi için bu değişikliği yaptık. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Emre'nin ayağına kramp girdi. Ama çok memnunum kendisinden."
TARTIŞMA VAR
G.Saray'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki pozisyonda hakem kararları tartışma yarattı. 9. dakikada Diagne'nin kolunun Ben Yousef'e çarptığı pozisyonda Kasımpaşalılar kırmızı kart bekledi, hakem "devam" dedi. 42'de ise Ben Youssef'le girdiği mücadelede yerde kalan Diagne penaltı bekledi. Hakem bu pozisyonda da VAR'a gitmedi ve devam kararı verdi.
EMRE SAKATLANDI!
Galatasaray'da ilk kez dün Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma şansı bulan Emre Taşdemir, maçın ikinci yarısında sakatlandı. Genç sol bek yerini 60. dakikada Ömer'e bıraktı. Emre'nin sağlık durumu bugünkü kontroller sonrası belli olacak.
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