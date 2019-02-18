Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Süleyman Özay. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.