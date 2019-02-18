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  • 18.02.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 19:11

Antalyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış karşılaşmasında Antalyaspor evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Antalya'da ilk 11'ler belli oldu!
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcıları Kerem Ersoy ve Süleyman Özay. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Kudryashov, İrfan, Emre, Arda, Visca, Mossoro, Robinho

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