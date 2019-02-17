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moral peşinde

Geçen hafta derbisinde yara alan spor, bugün 16.00’da ’u konuk ediyor. Bordo-Mavililer hem 3 puan hem de moral peşinde.

Trabzon moral peşinde
Trabzonspor, bugün Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek. Geçen hafta GSaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Alanyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Trabzon'da Onazi ve Pereira sakat. Alanya'da ise Obi ve Sackey sakat. Tzavellas ile N'Skala ise cezalı.

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