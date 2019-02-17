'Kocaman' fiyasko

F.Bahçe evinde Konya'ya takıldı. Sarı-Lacivertliler, 10. dakikada gole yaklaştı. Sloven yıldız Zajc, kaleyi çaprazdan gördü. Sol köşeye kesti. Kaleci Serkan son anda tokatladı. 33'te Konyasporlu Jahovic, Sadık'a yaptığı faul sonrasında 'VAR' kontrolü sonucunda direkt kırmızı kart gördü.



DİRAR'DAN ADRESE TESLİM

36'da hızlı gelişen Konyaspor atağında Fofana, Sadık'ı çalımladıktan sonra vurdu. Top ağlarla buluştu: 0-1. 45+1. dakikada Dirar'ın ortasına Jailson ayak içiyle dokundu ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı.







SERKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

48'de Zajc, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleyi tutturamadı. 1 dakika sonra Moses kale dibinden kaçırdı. 71'de Dirar'ın ortasında Ayew kafayı vurdu. Serkan muhteşem bir kurtarışa imza attı.



ALPER ATTI... VAR'A TAKILDI

72'de Milosevic'in şutunu Volkan köşeden çıkardı. 82'de Dirar'ın ortasında Skrtel'in kafa vuruşu direği yaladı. 84'te Alper Potuk'un kafayla attığı gol VAR'a takıldı. Pozisyonda ofsayt tespit edildi.