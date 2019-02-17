F.Bahçe evinde Konya'ya takıldı. Sarı-Lacivertliler, 10. dakikada gole yaklaştı. Sloven yıldız Zajc, kaleyi çaprazdan gördü. Sol köşeye kesti. Kaleci Serkan son anda tokatladı. 33'te Konyasporlu Jahovic, Sadık'a yaptığı faul sonrasında 'VAR' kontrolü sonucunda direkt kırmızı kart gördü.
DİRAR'DAN ADRESE TESLİM
36'da hızlı gelişen Konyaspor atağında Fofana, Sadık'ı çalımladıktan sonra vurdu. Top ağlarla buluştu: 0-1. 45+1. dakikada Dirar'ın ortasına Jailson ayak içiyle dokundu ve Fenerbahçe beraberliği yakaladı.
SERKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ
48'de Zajc, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleyi tutturamadı. 1 dakika sonra Moses kale dibinden kaçırdı. 71'de Dirar'ın ortasında Ayew kafayı vurdu. Serkan muhteşem bir kurtarışa imza attı.
ALPER ATTI... VAR'A TAKILDI
72'de Milosevic'in şutunu Volkan köşeden çıkardı. 82'de Dirar'ın ortasında Skrtel'in kafa vuruşu direği yaladı. 84'te Alper Potuk'un kafayla attığı gol VAR'a takıldı. Pozisyonda ofsayt tespit edildi.
- Spor
- 17.02.2019
- Gazete
'Kocaman' fiyasko
Konyaspor’da 33’te Jahovic kızardı... İlk yarıda Fofana’nın golüne Jailson cevap verdi. F.Bahçe, 2. yarıda taraftarını kahretti...
F.Bahçe evinde Konya'ya takıldı. Sarı-Lacivertliler, 10. dakikada gole yaklaştı. Sloven yıldız Zajc, kaleyi çaprazdan gördü. Sol köşeye kesti. Kaleci Serkan son anda tokatladı. 33'te Konyasporlu Jahovic, Sadık'a yaptığı faul sonrasında 'VAR' kontrolü sonucunda direkt kırmızı kart gördü.
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Bu fenerden bu yıl bir halt olmaz vesselam.Adamlar topçu değil,sanki popçu be.Pres yok,sistem yok,koşu yok,Yok oğlu yok.Bu kalecilerle,bu defans ve orta saha ilegemi yürümez sayın koç yürümez.Biraz çek bu paragözlerin kulaklarını.
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