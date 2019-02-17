Teknik Direktörümaçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi."Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi.İç saha dış saha farketmez. Her şartta kazanmak için oynarız...maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.