G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasaray'ız. İç saha dış saha farketmez. Her şartta kazanmak için oynarız... Hobi- fobi dihlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 17.02.2019
- Gazete
Fatih Terim: Kasımpaşa maçında kayıp istemiyorum
Terim’in toplantıda, “Deplasman fobimiz varmış! Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım . Kasımpaşa maçında kayıp istemiyorum” dedi.
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasaray'ız. İç saha dış saha farketmez. Her şartta kazanmak için oynarız... Hobi- fobi dihlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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