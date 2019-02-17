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: Küme düşmeyi yakıştıramam

, “Küme düşmeyi ’ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm. Takımdaki problemleri çözeceğiz” dedi.

Ersun Yanal: Küme düşmeyi yakıştıramam
Ersun Yanal'dan ince mesaj... Fenerbahçe Teknik Direktörü küme düşme hattının hatırlatılması üzerine, "Oynadığımız oyundan da göstereceğimiz performanstan da kimsenin şüphesi olmasın. Küme düşmeyi Fenerbahçe'ye ne yakıştırırım ne de düşünürüm" dedi. Takımdaki problemleri çözeceklerini belirten , "Elimizdeki kadro bu. Bu takımdan bir 11 çıkarmak gerekiyor. Konyaspor önünde telaş ve aceleyi birbirine karıştırdık. Sonucu almalıydık. Rakibin sert savunmasını geçemedik" ifadesini kullandı.




SLİMANİ ÇILDIRTTI
F.Bahçeli Slimani maçında döküldü. Slimani sahada hiçbir varlık gösteremezken yine çare olamadı. Taraftarlar sahada gezinen Cezayirli futbolcuyu ıslıklayarak etti.

TARAFTAR, MHK'Yİ PROTESTO ETTİ
Fenerbahçeli taraftarlar hakem kararlarını protesto etmek için Konyaspor maçı öncesinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Taraftarlar Göztepe Parkı'ndan Ülker Stadı'na kadar yürüyüş yaparak MHK'yi protesto etti.

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