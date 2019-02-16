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Yeni Malatya’yı yenen gözünü Fener' dikti

Yeni Malatya’yı yenen , önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fener’e “Derbiye hazırım” mesajını verdi. Yeni leriyle eski formunu yakalayan , şampiyonluk yarışında da yeniden iddialı konuma geldi.

Simdi sıra Fener’de
'in 22. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen , üst üste 3 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Siyah-Beyazlılar ayrıca önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı derbisi öncesi büyük bir moral kazandı. Rakibine de gözdağı vermiş oldu.



TRANSFERLER TAM İSABET!
Ligin ilk yarısını Kasımpaşa yenilgisiyle tamamlayan , devre arasında yapılan Burak Yılmaz, Mirin ve Kagawa leri ile güç kazandı. Bu isimlerin takıma uyum sağlaması Beşiktaş'ı adeta şahlandırdı.



SİSTEM TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Son 3 maçını da kazanan Siyah-Beyazlılar, bu süreçteki performansıyla "Eski Beşiktaş geri dönüyor" dedirtti. Siyah-Beyazlılar'ın derbi öncesi yükselen form grafiği Fenerbahçe'yi de tedirgin etti.



ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU
Beşiktaş ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle şampiyonluk yarışına da ortak oldu. Kartal'ın maç fazlası ile lider 'le arasında 6 puan bulunuyor.

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