Trabzonspor izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor. Azerisport'un haberine göre İngiltere National lig takımlarından Fylde forması giyen Azerbaycan U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Tashdemir, Trabzonspor'un takibine girdi.
SAĞ VE SOL KANATTA OYNUYOR
Bordo-Mavililer Azerbaycan U19 Milli takımının Mart ayında Rusya ile Sochi'de yapacağı maça gözlemci gönderecek. 18 yaşındaki Serhat, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.
SAĞ VE SOL KANATTA OYNUYOR
Bordo-Mavililer Azerbaycan U19 Milli takımının Mart ayında Rusya ile Sochi'de yapacağı maça gözlemci gönderecek. 18 yaşındaki Serhat, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.
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