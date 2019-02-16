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'in peşinde

Kadrosunu gençleştiren yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-Mavililer’in 18 yaşındaki ile ilgilendiği ve oyuncuyu önümüzdeki ay izleyeceği belirtildi.

Trabzon azeri yıldızın peşinde
Trabzonspor izleme komitesi sezon sonunda takımı güçlendirmek için oyuncu takibine devam ediyor. Azerisport'un haberine göre İngiltere National lig takımlarından Fylde forması giyen U19 Milli Takım futbolcusu Serhat Tashdemir, 'un takibine girdi.

SAĞ VE SOL KANATTA OYNUYOR
Bordo-Mavililer Azerbaycan U19 Mart ayında Rusya ile Sochi'de yapacağı maça gözlemci gönderecek. 18 yaşındaki Serhat, sağ kanat ve sol kanatta görev yapabiliyor.

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