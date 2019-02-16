Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Ljajic'ten kötü haber... Siyah- Beyazlılar'ı Yeni Malatya deplasmanında 70. dakikada 2-1 öne geçiren golü kaydeden Sırp 10 numara, gol sevinci sırasında korner direğini tekmeledi. Ljajic bu hareketi sonrası hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Böylelikle sınırda olan 25 yaşındaki yıldız, Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta cezalı duruma düştü. Ljajic gördüğü sarı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
- Spor
- 16.02.2019
- Gazete
Ljajic önce attı sonra yandı
Attığı gol sonrası korner direğini tekmeleyen Ljajic, sarı kart gördü ve F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü...
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