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önce attı sonra yandı

Attığı gol sonrası korner direğini tekmeleyen , gördü ve F.Bahçe maçında cezalı duruma düştü...

Ljajic önce attı sonra yandı
Beşiktaş'a derbisi öncesi Ljajic'ten kötü haber... Siyah- Beyazlılar'ı Yeni deplasmanında 70. dakikada 2-1 öne geçiren golü kaydeden Sırp 10 numara, gol sevinci sırasında korner direğini tekmeledi. Ljajic bu hareketi sonrası hakem tarafından la cezalandırıldı. Böylelikle sınırda olan 25 yaşındaki yıldız, 'ın önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta cezalı duruma düştü. gördüğü sarı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

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