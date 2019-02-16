FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul'da dün sona eren Futbol Yönetim Zirvesi'nde konuştu. Infantino, "Türkiye'nin herhangi bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek imkanı var. Geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Yakın zamanda Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'ya da ev sahipliği yapacaksınız. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Türkiye büyük bir ülke. Biz Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
İLK 10 İÇİNDE OLMALISINIZ
İnfantino, "Samimi olmak gerekirse Türk futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Olması gerektiği yerde. Yani dünyanın üst seviyesinde. Dünyanın ilk 10'u içerisinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde" ifadelerini kullandı.
İLK 10 İÇİNDE OLMALISINIZ
İnfantino, "Samimi olmak gerekirse Türk futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Olması gerektiği yerde. Yani dünyanın üst seviyesinde. Dünyanın ilk 10'u içerisinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde" ifadelerini kullandı.
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