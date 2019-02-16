Kartal seriye bağladı... Ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş bu sezon ilk kez 3 maçlık seri yakaladı. Siyah-Beyazlılar önümüzdeki hafta oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi moral de depoladı. 30. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla altıpas üzerinde topla buluşan Ljajic'in vuruşunda kaleye yönelen topu Mina çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
34. dakikada Caner'in kornerinde Dorukan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. 41. dakikada Adem Büyük kırmızı kart gördü ve Malatya 10 kişi kaldı. 46. dakikada Burak Yılmaz mutlak pozisyonda golü atamadı. 2 dakika sonra bu kez Ljajic kaleci Ertaç'ı geçemedi. 50. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan kullanılan kornerde Gökhan ön direkte aşırdı, Atiba dokundu: 0-1. 65. dakikada Lens yüzde yüz fırsatı kaçırdı.
Dönen topta Ömer golü attı ve Malatya beraberliği yakaladı: 1-1. 71. dakikada Caner soldan çok güzel kesti, Ljajic ön direkte bitirdi ve Beşiktaş 2-1 kazandı.
34. dakikada Caner'in kornerinde Dorukan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. 41. dakikada Adem Büyük kırmızı kart gördü ve Malatya 10 kişi kaldı. 46. dakikada Burak Yılmaz mutlak pozisyonda golü atamadı. 2 dakika sonra bu kez Ljajic kaleci Ertaç'ı geçemedi. 50. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan kullanılan kornerde Gökhan ön direkte aşırdı, Atiba dokundu: 0-1. 65. dakikada Lens yüzde yüz fırsatı kaçırdı.
Dönen topta Ömer golü attı ve Malatya beraberliği yakaladı: 1-1. 71. dakikada Caner soldan çok güzel kesti, Ljajic ön direkte bitirdi ve Beşiktaş 2-1 kazandı.
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