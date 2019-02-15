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Yeniler ilk kez Avrupa’da

Galatasaray’ın yeni leri , Luyindamo ve , Sarı-Kırmızılı formayla ilk maçında görev aldı.

Yeniler ilk kez Avrupa’da
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni ler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Böylece bu futbolcular Sarı-Kırmızılı takımla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkmış oldular.



​TARAFTARDAN
Galatasaraylı taraftarlar takımlarının ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. 'daki soğuk havaya rağmen stadı dolduran Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarına baştan sona büyük bir destek verdi.

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