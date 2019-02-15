Yeniler ilk kez Avrupa’da

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yeni transferler Mbaye Diagne, Christian Luyindama ve Marcao'yu Benfica karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Böylece bu futbolcular Sarı-Kırmızılı takımla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkmış oldular.
TARAFTARDAN DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar takımlarının Benfica ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen stadı dolduran Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarına baştan sona büyük bir destek verdi.
TARAFTARDAN DESTEK
Galatasaraylı taraftarlar takımlarının Benfica ile yaptığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. İstanbul'daki soğuk havaya rağmen stadı dolduran Sarı- Kırmızılı taraftarlar takımlarına baştan sona büyük bir destek verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.