Infantino şov yaptı

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret ettikten sonra yeşil sahada ter döktü. FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleriyle maç yaptı.
BİZİMKİLERLE
Maçı Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin'in forma giydiği takım kazandı.
BİZİMKİLERLE
Maçı Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin'in forma giydiği takım kazandı.
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