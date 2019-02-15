Infantino şov yaptı FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul’a gelen başkan Giannni Infantino Yıldırım Demirören ile görüştü. Sonrasında yeşil sahada boy gösterdi...

FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'da bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret ettikten sonra yeşil sahada ter döktü. FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleriyle maç yaptı.







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Maçı Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin'in forma giydiği takım kazandı. Futbol Yönetim Zirvesi içinbulunan FIFA Başkanı, TFF Başkanı'i ziyaret ettikten sonrayeşil sahada ter döktü. FIFA, UEFA,Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta AmerikaKarayipler Konfederasyonu karma takımlarıbirbirleriyle maç yaptı.Maçı Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin'in forma giydiği takım kazandı. TÜM MANŞETLER