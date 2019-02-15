Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica önünde tur için işlerinin zor olduğunu söyledi. Terim, "Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol bulduk. Bu seviyelerde bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık. Ancak umudumuzu kaybetmedik. G.Saray bitti demeden bitmez" dedi.
- Spor
- 15.02.2019
- Gazete
Fatih Terim: Biz bitti demeden bitmez
Galatasaray Teknik Direktörü, rövanşta işlerinin artık çok zor olduğunu söyledi . Fatih Terim, “Buna rağmen biz bitti demeden bitmez. Elimizden geleni yapacağız” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica önünde tur için işlerinin zor olduğunu söyledi. Terim, "Beraberliği bulduk ama bu kez travma yaratan başka bir gol bulduk. Bu seviyelerde bu hatalar olmaz. Bunun altından kalkamadık. Ancak umudumuzu kaybetmedik. G.Saray bitti demeden bitmez" dedi.
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