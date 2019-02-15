önünde tur için işlerininzor olduğunusöyledi. Terim, "Beraberliğibulduk amabu kez travma yaratanbaşka bir gol bulduk.Bu seviyelerde bu hatalarolmaz. Bunun altındankalkamadık. Ancakumudumuzu kaybetmedik.G.Saray bittidemeden bitmez" dedi.