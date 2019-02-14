Pusulamız Trabzon olacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Bordo-Mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki VAR kararlarına tepki gösteren Ağaoğlu, "Biz birlikteliğimizi sağladığımız sürece birileri 'Yaptırım' diyecek, biz 'mükafat' diyeceğiz, birileri 'VAR' diyecek biz ısrarla 'yok' diyeceğiz" dedi.
ÖNLERİNİ AÇACAĞIZ
Ağaoğlu destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle gençlerin önlerini açacaklarını söyleyerek, "Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.
ÖNLERİNİ AÇACAĞIZ
Ağaoğlu destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle gençlerin önlerini açacaklarını söyleyerek, "Pusulamız Trabzonspor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.
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