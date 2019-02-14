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Pusulamız olacak

, “Pusulamız spor, rotamız ise Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız”dedi.

Pusulamız Trabzon olacak
Trabzonspor Başkanı Bordo-Mavili kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki VAR kararlarına tepki gösteren Ağaoğlu, "Biz birlikteliğimizi sağladığımız sürece birileri 'Yaptırım' diyecek, biz 'mükafat' diyeceğiz, birileri 'VAR' diyecek biz ısrarla 'yok' diyeceğiz" dedi.

ÖNLERİNİ AÇACAĞIZ
Ağaoğlu destekle, sabırla, inançla, birlik ve beraberlikle gençlerin önlerini açacaklarını söyleyerek, "Pusulamız spor, rotamız Akyazı olacak. Tarihi başarılarımızı tekrarlayacağız" ifadesini kullandı.

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